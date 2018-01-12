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Antalya'da kapkaç yapan çift yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2 kadının cüzdan ve cep telefonlarını kapıp kaçan Yunus Emre B. (31) ile eşi Elif B. (29), polis operasyonuyla yakalandı.

12 Ocak 2018 Cuma 15:52
Antalya'da kapkaç yapan çift yakalandı

Şekerhane Mahallesi'nde 31 Aralık'ta Ayşenur T.'nin cüzdanı, 4 Ocak'ta ise Saray Mahallesi'nde Nazlı K.'nin cüzdanı ve cep telefonu, 1'i kadın 2 kişi tarafından kapkaççı tarafından çalındı. Şikayetler üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Elif B. ile eşi Yunus Emre B. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, dün akşam saatlerinde, 07 HDE 02 plakalı motosikletle giderken, Fığla Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında suçunu itiraf eden Elif B. ve Yunus Emre B., adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:52
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