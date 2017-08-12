Antalya'da hasta almaya giden 112 ekibine saldıran 3 şüpheli gözaltında

Çolaklı Mahallesi'ndeki bir otele ait lojmanlardan dün saat 16.00 sıralarında bayılma ihbarı üzerine 112 ekibi sevk edildi. Bayıldığı belirtilen 20 yaşındaki Yalım T.'ye ilk müdahaleyi yapan ekip onu sedyeye koyarak hastaneye götürmek istedi. Hastanın arkadaşı 23 yaşındaki Ahmet K.'nin de ambulansa binmek istemesi üzerine sağlık görevlileri izin vermedi. Bu nedenle Ahmet K., hasta yakınları ve sağlık ekipleri arasında tartışma çıktı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNE YUMRUK ATTI

Baygınlık geçirdiği belirtilen Yalım T.'nin iddiaya göre ambulansın içinde yattığı sedyeden kalkarak sağlık görevlilerinden birine yumruk atması üzerine diğer kişiler de olaya karıştı. Sağlık görevlileri; H.Ö., A.Ö. ve şoför H.Ş. tekme ve yumruklu saldırıya maruz kaldı. Yalım T.'nin ambulanstan inmesi ardından bir fırsatını bulan sağlık görevlileri kendilerini ambulansa kilitleyerek jandarmaya haber verdi. Bu sırada ambulansın dışındaki Ahmet K., 3 görevliyi küfrederek tehdit etti. Ambulansı yumruklayıp tekmelemeye başlayan saldırganlar sol ön ayna sinyalini kırdı. Sağlık görevlileri daha sonra güçlükle uzaklaşarak sığındıkları jandarma karakolunda saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sağlık görevlilerine saldıran Yalım T., kardeşi 18 yaşındaki Mert T. ve Ahmet K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.