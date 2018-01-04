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Antalya'da feci kaza! Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mustafa Uyar (91) yaşamını yitirdi.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:53
Antalya'da feci kaza! Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Konaklı Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Mustafa T. yönetimindeki 07 NZU 07 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Uyar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Uyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Uyar'ın cenazesi morga kondu. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, olay yeri incelemesinin ardından normale döndü.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:53
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