Antalya’da duvara çarpan araç yandı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Berkant Nur yönetimindeki 07 S 6084 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Muratpaşa ilçesi meydan alt geçitte duvara çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarken LPG’li araç yanmaya başladı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Meydan alt geçit yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Soğutma çalışmalarının ardından hurdaya dönen araç çekilirken sürücü Berkant Nur polis ekipleri tarafından evine bırakıldı.