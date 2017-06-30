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Antalya’da duvara çarpan araç yandı: 1 yaralı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydan alt geçitte duvara çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

30 Haziran 2017 Cuma 12:18
Antalya’da duvara çarpan araç yandı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Berkant Nur yönetimindeki 07 S 6084 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Muratpaşa ilçesi meydan alt geçitte duvara çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarken LPG’li araç yanmaya başladı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Meydan alt geçit yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Soğutma çalışmalarının ardından hurdaya dönen araç çekilirken sürücü Berkant Nur polis ekipleri tarafından evine bırakıldı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 12:18
  1. LPG
  2. Antalya
  3. Muratpaşa
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