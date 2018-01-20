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Antalya’da dev operasyon… Aralarında muhtarlar da var!

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nce sahtecilik çetesine karşı düzenlenen operasyon kapsamında aralarında muhtarlar ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yurtdışı çıkış yasağı bulunan kişilere sahte nüfus cüzdanı çıkardığı ve sahte boş adreslerle ikametgâh çıkardığı ortaya çıktı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 11:47
Antalya’da dev operasyon… Aralarında muhtarlar da var!

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince muhtarlar ve kamu görevlilerinin de içinde bulunduğu sahtecilik çetesine karşı 6 aydır sürdürülen çalışma sonucu gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2 muhtar, 3 nüfus memuru, 2 gayrimenkul evrak takibi ve yabancı şahısların ikametgâh işlemlerini takip işiyle uğraşan emlakçı gözaltına alındı.

Ekiplerce takip ve çalışmanın yapıldığı 6 ay boyunca sahte evraklarla yapılmaya çalışılan milyonluk gayrimenkul satışı son anda engellenerek gerçek gayrimenkullerin gerçek sahibinin mağdur olmasının önüne geçildi.

SAHTE KİMLİK VE BELGELER

Ayrıca 6 aylık süre zarfında çete üyelerinin çok sayıda yabancı şahsa verilen sahte boş adreslerle ikametgâh çıkardığı, yurtdışı çıkış yasağı bulunan kişiler hakkında herhangi bir yasak bulunmayan temiz tabir edilen gerçek kişiler adına düzenlenmiş sahte yeni kullanıma sunulan güvenlikli nüfus cüzdanı çıkardığı ve yurtdışına yapılacak cenaze nakilleri için sahte ölüm ve nakil belgeleri düzenledikleri öğrenildi. Yine şüphelilerin çocukların okul kaydı için usulsüz nakil ve ikametgâh belgeleri temin ederek düzenledikleri ortaya çıktı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkça sorguları tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nüfus memuru bir şüpheli sağlık problemleri sebebiyle adli kontrol hükümleri çerçevesinde serbest bırakıldı. Diğer 6 şüphelinin ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 11:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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