Antalya’da denizde cesedi bulunan genç Çorlu’da toprağa verildi

Antalya’da serinlemek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitiren Çağrı Sandaloğlu memleketi Çorlu’da Çorlu Merkez (Garaj) Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

CHP Çorlu İlçe Örgütü Gençlik Kolları üyesi de olan ve ani ölümü ile sevenlerini yasa boğan Çağrı Sandaloğlu’nun cenaze törenine TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, parti yöneticileri, Çağrı Sandaloğlu’nun arkadaşları, Sandaloğlu ailenin yakınları ile eş, dost ve akrabaları katıldılar.