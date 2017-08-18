Antalya'da çocuklarının gözü önünde eşini katletti

Şerafettin Yörük'ün, cinayeti 3 kızının gözü önünde işlediği ortaya çıktı.



Demre merkez Büyükkum Mahallesi'ndeki olay, geçen çarşamba günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre uzun süreden bu yana aralarında anlaşmazlık bulunan Şerafettin Yörük ile eşi Zeynep Yörük çarşamba gecesi evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine seracı Şerafettin Yörük, Zeynep Yörük'ü bıçakladı.



Olay sırasında evde bulunan en büyüğü 12 yaşında olan 3 kızının gözü önünde eşi tarafından dövüldükten sonra bıçaklanan Zeynep Yörük yaşamını yitirirken, Şerafettin Yörük kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi ve polisin incelemesinden sonra Zeynep Yörük'ün cenazesi Demre Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Otopside, Zeynep Yörük'ün boynunda kırıklar olduğu, karnında ise 3 bıçak yarası tespit edildi. Yörük'ün cenazesi işlemlerin ardından Demre Çarşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



3 AY UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ



Daha önce eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle nisan ayı başında 3 ay uzaklaştırma cezası aldığı belirlenen Şerafettin Yörük, kaçtığı Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde yakalandı. Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce teslim alınarak ilçeye getirilen Şerafettin Yörük, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Şerafettin Yörük, savcılık ifadesinde, tartıştığı eşinin bıçakla kendisine saldırdığını iddia etti. Kavga sırasında bıçağın eşinin elinde olduğunu belirten Yörük, "İkimiz de yere düştük. Bıçak karnına saplandı" dedi. Yörük çiftinin çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.