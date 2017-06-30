Antalya'da bir yanda deniz diğer yanda kar keyfi

Ziyaretçilerine farklı alternatifler sunan "turizm başkenti" Antalya, coğrafi konumu itibarıyla yerli ve yabancı turistlere yaz mevsiminde denizin yanı sıra yüksek kesimlerinde kar keyfi sunuyor.



Sahillerinde turizm sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması üzerine kent merkezindeki tatilciler, serinlemek için yayla, su parkı, şelale, havuz gibi alternatif alanlara yöneliyor.

Antalya'ya 155 kilometre uzaklıktaki Akseki ilçesindeki yaklaşık 2 bin rakımlı Göktepe Yaylası da bu alternatif alanlardan biri. Yaylaya çıkanlar, yaz mevsiminde kar sürpriziyle karşılaşıyor.

Göktepe Yaylası, tatilcilere yaz mevsiminde alışılmışın dışında kar keyfi yaşatıyor. Yaylaya gelenler, kar topu oynayıp kardan adam yaparak vakit geçiriyor.

Yazın kar topu oynama keyfini yaşayanlardan Okan Mehmet Salman, yayladaki hava sıcaklığının 13 derece olduğunu söyledi.

Antalya sahillerindeki hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığını öğrendiklerini aktaran Salman, "Aynı gün içerisinde Manavgat, Side'de deniz keyfi yaşarken, 2-3 saat sonra yaylaya çıkıp kar keyfi yapmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Burası müthiş bir doğa. Antalya, aynı anda dört mevsimin yaşanabildiği bir kent." dedi.

Akseki'ye 32 kilometre uzaklıktaki Göktepe Yaylası'na çıkan Filiz Çelik de Antalya sahillerinde güneşin, Toros Dağları'nın zirvesinde kar keyfinin yaşanabilmesine dikkati çekti.

Çelik, "Sanırım böyle bir eğlenceyi başka yerde yaşamak mümkün değil." diye konuştu.

Yüksel Taşar da Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikamet ettiğini ve yaylada bir haftadır tatil yaptığını anlattı.

Yayla havasının kendilerini dinlendirdiğini vurgulayan Taşar, "Burası, Antalya'nın, Toros Dağları'nın zirvesi olan 2 bin metre rakımlı yayladır. Burası özellikle tatil amaçlı, çok güzel bir bölge. Antalya sahillerinde deniz keyfi yaşanırken, 2 saatlik yolculukla ulaşabileceğiniz burada rahatlıkla kar keyfi yaşayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kent merkezinde sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler ise kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Güneşin bütün ışıltısıyla kendini gösterdiği şehirde sahiller, güneşlenenlerle doldu.

İstanbul'dan tatil için Antalya'ya geldiğini ve İran uyruklu arkadaşıyla dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde eğlendiğini dile getiren Özge Candan, "İstanbul'da eğitim hayatıma devam ediyorum. Antalya tatilinde çok eğleniyoruz." açıklamasını yaptı.

İran uyruklu Fereşte Moratyan da 2 yıldır Antalya'da yaşadığını ve kenti çok sevdiğini kaydetti.

Ankara'dan Antalya'ya tatile gelen Ozan ve Yağmur Yüce adlı kardeşler de denizin tadını çıkaranlar arasında yer aldı.

10 yaşındaki Ozan Yüce, "Deniz keyifli. Yüzüyoruz, su savaşı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA