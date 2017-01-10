Antalya'da bıçaklı soygun!

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir süpermarketten bıçak zoruyla 15 bin lira para çalan 2 kişi ile onlara yardım eden market çalışanı yakalandı.

Antalya'da bıçaklı soygun!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 13:43
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29 Aralık günü Kepez ilçesi Karşıyaka mahallesindeki bir süpermarkete giren kar maskeli ve bıçaklı 2 kişi, kasadaki 15 bin lira ile cep telefonunu gasp ederek kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası incelemesi ve yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, müşteki olarak ifadesi alınan iş yeri çalışanı Ş.O.'nun, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar H.Ş., T.Ç. ile birlikte hareket ettiğini belirledi.

Şahıslar yapılan operasyonla yakalanırken, Ş.O.'nun ikametinde yapılan aramada 4 bin 400 lira para ele geçirildi. Paranın, yağmalanan ve çalınan iki cep telefonunun satılması sonucu sağlanan para olduğu belirlendi. Para, süpermarket sorumlusuna teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

 
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