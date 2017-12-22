Antalya'da 3 kişiyi öldürüp intihar etti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, garson olarak çalıştığı restorandaki işinden çıkarılan bir kişi, eski patronu ve 2 garsonu pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamını son verdi.

Saat 10.30'da meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.