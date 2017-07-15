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Antalya ve Varna arasında turizm işbirliği

Bulgaristan’ın Varna Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında turizm işbirliği ilişkisi kurulması kararlaştırıldı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:27
Antalya ve Varna arasında turizm işbirliği

Bulgaristan’ın Varna Belediye Başkanı Ivan Portnih, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti. Antalya’ya ilk kez 5 yıl önce geldiğini, kenti çok değişmiş ve güzelleşmiş bulduğunu belirten Ivan Portnih, “Muhteşem bir şehriniz var. Varna da Bulgaristan’ın turizm başkenti. Turizm en çok iş sağlayan sektör. Antalya’ya ile turizm konularında işbirliği yapmayı, deneyimlerinden faydalanmayı isteriz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Menderes Türel, işbirliğine açık olduklarını ifade ederek, “Varna ile turizmde işbirliği çok isabetli olur. Özellikle tur paket satışlarında, Varna-İstanbul-Antalya gibi üçlü bir paket cazibeli olabilir. Rusya’nın dahil olduğu başka bir paket çalışması yürütülebilir. İki kentin turizmcileri, karşılıklı heyetler oluşturarak, bir workshop yapabilir. Bu konuda çalışma başlatabiliriz” diye konuştu.

Başkan Türel, ziyaret sonunda konuk belediye başkanına Antalya’nın damak tadı geleneksel reçellerinden hediye etti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:27
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Rusya
  4. Menderes
  5. Bulgaristan
  6. Antalya Büyükşehir Belediyesi
  7. Menderes Türel
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