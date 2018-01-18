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Antalya Körfezi'nde yakalandı!

Antalya'da balıkçıların ağlarına yaklaşık 500 kilo ağırlığında beyaz köpekbalığı takıldı. Balık mezatında sergilenen köpekbalığı kilosu 3 TL'den bir otele satıldı.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:18
Antalya Körfezi'nde yakalandı!

Antalya Limanı'nda önceki gün sabaha karşı denize açılan balıkçılar, avı tamamlayıp ağlarını tekneye çektiklerinde köpekbalığıyla karşılaştı. Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar, ağa takılan köpekbalığını tekneye alarak balıkçı barınağına çıkardı. 4 metre boyunda ve yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki köpekbalığının ılıman sularda ve Akdeniz'de yaşayan beyaz köpekbalığı olduğu belirlendi.

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, zaman zaman ağlarına köpekbalıklarının takıldığını söyledi. Bir süre mezatta sergiledikleri köpekbalığının hem balıkçıların hem de mezata gelen vatandaşların ilgi odağı olduğunu belirten Demir, "Mezatta balığın başında sıkı pazarlık yapıldı. Kilosu 3 TL'den bir otel tarafından balık menüsü için satın alındı" dedi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:18
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