Antalya-Konya karayolunda ulaşıma kar engeli

Akseki ilçesi Yarpuz Mahallesi'nden başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar ve tipi nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde yolda kalan araçlar için kurtarma çalışması yapılıyor.

Yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Alacabel mevkisinde, karayolları ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yolda tuzlama çalışmaları yürütülüyor.

Gizli buzlanma nedeniyle hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği bölgede, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Uzun araçların geçişine ise izin verilmiyor.