Antalya-Konya karayolu trafiğe açıldı
Kar yağışı nedeniyle kapanan Akseki-Seydişehir karayolu, temizleme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.26 Ocak 2018 Cuma 10:45
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehirkarayolunun, bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Alacabel mevkisinde, karayolları ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yolda tuzlama çalışmaları yürütülüyor.
Gizli buzlanma nedeniyle hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği bölgede, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.