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Antalya-Konya karayolu trafiğe açıldı

Kar yağışı nedeniyle kapanan Akseki-Seydişehir  karayolu, temizleme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

26 Ocak 2018 Cuma 10:45
Antalya-Konya karayolu trafiğe açıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehirkarayolunun, bin 825  rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmasının  ardından karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.  Yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Alacabel mevkisinde, karayolları  ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yolda tuzlama çalışmaları  yürütülüyor.

Gizli buzlanma nedeniyle hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği  bölgede, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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