Antalya Havalimanı’nı alarma geçiren olayın nedeni belli oldu

Antalya Havalimanı’nda yaşanan hareketlilikle ilgili Hürriyet muhabirine bilgi veren Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “Olayın terörle ilgisi yok. Tamamen adli bir vaka. Şahıs dün akşam uçağı kaçırdığı için havalimanında olay çıkarıyor ve gözaltına alınıyor. Daha sonra bazı psikolojik sorunları olduğu tespit ediliyor ve ailesine teslim ediliyor. Sabah havalimanına tekrar gelen şahıs birden koşmaya başlayınca yeniden gözaltına alınıyor. Panik yaratacak hiçbir durum yok” açıklamasını yaptı.