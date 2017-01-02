Antalya Havalimanı’nı alarma geçiren olayın nedeni belli oldu

Antalya Havalimanı’nda hareketlilik yaşanmasına neden olan olayın, psikolojik sorunları olan bir şahsın uçağı kaçırması nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Dün akşam havalimanına gelerek olay çıkartan ve gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından ailesine teslim edilerek serbest bırakıldı. Bu sabah tekrar havalimanına gelen şahıs, üzerinde bomba olduğunu söyleyip bağırınca yeniden gözaltına alındı.

Antalya Havalimanı’nı alarma geçiren olayın nedeni belli oldu
Eklenme: 02 Ocak 2017, 10:54
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Antalya Havalimanı’nda yaşanan hareketlilikle ilgili Hürriyet muhabirine bilgi veren Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “Olayın terörle ilgisi yok. Tamamen adli bir vaka. Şahıs dün akşam uçağı kaçırdığı için havalimanında olay çıkarıyor ve gözaltına alınıyor. Daha sonra bazı psikolojik sorunları olduğu tespit ediliyor ve ailesine teslim ediliyor. Sabah havalimanına tekrar gelen şahıs birden koşmaya başlayınca yeniden gözaltına alınıyor. Panik yaratacak hiçbir durum yok” açıklamasını yaptı.

 
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