Antalya Havalimanı'nda polisi alarma geçiren olay

Antalya Havalimanı'nda 'Giden Yolcu' kısmında saat 09.55'te X-Ray cihazından geçen bir kişi, "Üzerimde bomba var" diye bağırınca panik yaşandı. Emniyet birimleri şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Antalya Havalimanı'nda polisi alarma geçiren olay
Eklenme: 02 Ocak 2017, 10:42
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Antalya Havalimanı'nda iç ve dış hatlar terminallerinin ortak kulandığı 'Giden Yolcu' kısmında saat 09.55'te X-Ray cihazından geçen Suriyeli bir genç "Üzerimde bomba var, Allahuekber" diye bağırınca, panik yaşandı.

Polis ve özel güvenlikçiler 25-30 yaşlarındaki Suriyeliyi kısa sürede etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

 
EtiketlerSuriyeAntalya
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