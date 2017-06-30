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Antalya Gündoğmuş’ta orman yangını

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

30 Haziran 2017 Cuma 17:13
Antalya Gündoğmuş’ta orman yangını

Edinilen bilgeye göre, saat 15.00 sıralarında Gündoğmuş ilçesi Senir Mahallesi yakınlarında Kese mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına Gündoğmuş Orman İşletmesinin yanı sıra 2 helikopter, 1 uçak, 6 arazöz, 30 yangın işçisi ve vatandaşlar müdahale etti. Enerji nakil hattından çıktığı tahmin edilen ve kısmen kontrol altına alınan yangında 10 hektar dolayında kızılçam ormanı zarar gördü.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:13
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