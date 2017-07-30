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Antalya Festival Çarşısı'nda yangın çıktı

Antalya'da bulunan Festival Çarşısı'nda yangın çıktı. Tahliye işleminin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 11:57
Antalya Festival Çarşısı'nda yangın çıktı

Antalya'da Aspendos Bulvarı'nda bulunan Festival Çarşısı'nda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Aspendos Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesine ait otobüs depolama alanı yanında bulunan Antalya Festival Çarşısı'nın ortasındaki bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, bir süre sonra dükkanın yanındaki iş yerlerine de sıçradı.

  • Henüz söndürülemeyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
  • Söndürme çalışmalarına çarşı esnafı da katılıyor.

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken, bölgede polis ekipler de geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar Antalya’nın her yerinden görülürken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 11:57
  1. Antalya
  2. Muratpaşa
  3. Antalya Büyükşehir Belediyesi
  4. Yangın
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