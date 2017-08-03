Antalya bin 30 adet sahte 2 euro ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesinde M.Ç.E.’nin piyasaya sahte euro sürdüğünü belirledi. Jandarma, savcılıktan alınan izinle M.Ç.E.’ye ait ev ve iş yerine baskın düzenledi. Baskında piyasaya sürülmek üzere hazır bin 30 adet sahte madeni 2 euro ele geçirildi. Jandarma, soruşturma kapsamında M.Ç.E.’nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.