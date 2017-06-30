Antalya alev alev yanıyor

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Sapadere Kanyonu'nda çıkan orman yangını nedeniyle kırsal kesimdeki bir mahalle boşaltıldı, bölge vatandaşların girişine kapatıldı.



Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Sapadere Kanyonu bölgesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler, yetkililerden yardım istedi.

Alevlere Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, dozer ve itfaiye ekipleriyle yangın söndürme helikopterleri, uçakla ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Yangının hızla büyümesi nedeniyle tedbir amaçlı çevredeki evler tahliye edildi. Söndürme çalışmaları sırasında bir arazöz zarar gördü, bazı işçiler yoğun dumandan etkilendi.

Söndürme çalışmalarında yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı, bölgeye 4 ambulans sevk edildi. Yangının hızla büyümesi nedeniyle bölge vatandaşların girişine kapatıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Vali Karaloğlu, "Yangın zor bir yangın, kolay bir yangın değil. Birincisi rüzgar çok. İki kızılçam yoğun, bunlar çok kolay yanan ağaç cinsi. Üç, hava çok kurak. Şu anda 4 uçak 6 helikopter 50'ye yakın arazözle müdahale ediliyor. Yoğun bir müdahale söz konusu." diye konuştu.

Devletin tüm imkanlarının söndürme çalışmaları için seferber edildiğini vurgulayan Karaloğlu, "Yangın bölgesinde 20'ye yakın ev ihtiyaten boşaltıldı. Şu anda can kaybı yok, yaralanan kimse yok. Ekipler çalışıyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı, Orman Söndürme Daire Başkan Yardımcısı ekiplerin başında. İnşallah hava izin verirse kontrol altına almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızılçam ormanının çabuk alev aldığını ve bunu söndürmenin kolay olmadığını dile getiren Karaloğlu, şiddetli rüzgar olduğunu ve kolay yangın olmadığını söyledi. Diğer taraftan Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerinde de yangın olduğunu belirten Karaloğlu, "Yoğun ormanlık bölge buralar. Tabii mevsimi de geldi, vatandaşlarımızı uyarıyoruz, lütfen herkes dikkat etsin, pikniğe çıkanlar dikkatli olsun. Orman yangınlarıyla ilgili 112'ye ihbarda bulunsunlar." dedi.

Karaloğlu, şu anda yangının etkisi altına aldığı alanının büyüklüğüne ilişkin bir şey söylemenin mümkün olmadığını ifade etti. Yangının etki alanını ancak söndürme işlemleri tamamlandıktan sonra zarar tespit çalışmaları sürecinde vermenin mümkün olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Risk oluşturan 20 ev boşaltıldı. Bizim için önemli olan vatandaşımızın can güvenliğidir. Risk oluşturan ev olursa da boşaltmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA