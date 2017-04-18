Anneye destek devam ediyor! Tam 1500 TL

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da 0-2 yaş arası çocuk sahibi çalışan kadınlar, proje kapsamında aylık bin 500 liraya varan destekten yararlanıyor. Projeye, başvurular alınmaya devam ediyor.

NASIL BAŞVURULUYOR?

İlk aşamada İzmir, Bursa ve Antalya'da hayata geçirilen, başarılı sonuçlar alınınca İstanbul ve Ankara'nın da kapsama alındığı proje, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülüyor. Projeyi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortaklaşa finanse ediyor. Destekten, sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde 0-2 yaş arası çocuğu olan çalışan ya da çalışmaya başlayacak işçi statüsündeki anneler yararlanabiliyor. Şartları karşılayan annelere yaklaşık bin 200 lira veriliyor. Annenin engelli bir çocuğunun olması ya da çocuğuyla tek ebeveyn olarak yaşaması halinde bu destek yaklaşık bin 500 liraya kadar yükseliyor. Proje kapsamındaki destekten yararlanmak isteyen anneler, başvurularını, SGK'nın web sayfası olan www.sgk.gov.tr veya www.evdecocukbakimi. net linkleri üzerinden yapabiliyor.

ANNELERE 22 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, Evde Çocuk Bakımı Projesi ile kayıtlı kadın istihdamının artmaya devam ettiğini duyurdu. 5 ilde kesin kayıt sayısının toplamda 8 bin 334'e ulaştığı belirtilen açıklamada, ödemelere ilişkin şu bilgiler verildi: "2015 yılı Temmuz ayından bugüne kadar 69 bin 301 kez ödeme yapıldı. Toplamda annelere ödenen para ise 22 milyon 80 bin 796 euroya ulaştı."

ŞARTLARA DİKKAT!

Bakıcı desteği için annenin şu şartları taşıması gerekiyor: "0-24 ay aralığında çocuk sahibi olması, TC vatandaşı olması, bir işverenin yanında işçi statüsünde sigortalı olarak tam zamanlı çalışıyor olması, çocuğuyla aynı evde ikamet etmesi, analık izin süresini geçirmiş olması, son 1 yıldaki ortalama brüt ücretinin asgari ücretin brüt tutarının 2 katını aşmaması, çalıştırdığı bakıcıyla arasında birinci derecede akrabalık ilişkisi olmaması, çocuk bakıcısı olarak çalışmaması, en geç kesin kayıt tarihi itibarıyla sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmesi.".