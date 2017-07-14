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Annesinin terk ettiği ayı ölmek üzereyken bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde açlıktan ölmek üzere olan 3 aylık yavru ayıya belediye ekipleri sahip çıktı. Annesi tarafından terk edilen ayının beslenemediği için aç kaldığı ve köpek saldırısına uğradığı belirlendi. Yavru hayvan, ekipler tarafından tedavi altına alındı.

14 Temmuz 2017 Cuma 12:25
Annesinin terk ettiği ayı ölmek üzereyken bulundu

Bursa'da ikamet eden 17 yaşındaki Hüseyin Kaba, büyükbaş hayvanlarını bulmak için ormanlık alana gitti. Uludağ’ın eteklerindeki ormanlık alanda büyükbaş hayvan sürüsünü aramakta olan gençlerden Hüseyin Kaba, ağaçlar arasındaki yavru ayıyı fark etti.

Köpeklerin saldırısına uğradı
Köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan ve açlıktan bitkin düşen 3 aylık yavru ayıya yaklaşan gençler yaralı ayıya yardım etmeleri için mahalleden yardım istediler. Yavru ayı, gelen mahalle sakinleri tarafından araca konularak mahallenin merkezine getirildi. Yürümekte ve ayağa kalkmakta zorluk çeken ayı için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine haber verildi. Mahalleye gelen ekipler, yavru ayıyı sağlık kontrolünden geçirdiler. Bitkin ve ölmek üzere olan yavru ayıyı alan ekipler tedavi için merkeze götürdüler.


Annesi terk etmiş
Yavru ayının tedavisini yapan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi Veterineri Musa Subaşı, “Yavru ayı merkezimize ekiplerimiz tarafından getirildi. Bitkin ve yorgun bir haldeydi. Röntgen çekimi ve ilk tedavisini uyguladık. Vücudunda kırıklar tespit edilemedi. Fakat annesinin terk etmesi sonucunda kendi başına besin alamadığı için aç kaldığını düşünüyoruz. Gerekli müdahaleleri 2. Orman Bölge Müdürlüğü izni ile merkezimizde yapıyoruz. Yavru ayımız sağlığına kavuşursa alındığı ormana bırakılacak” dedi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 12:25
  1. Bursa
  2. Giresun
  3. Subaşı
  4. Uludağ
  5. İnegöl
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