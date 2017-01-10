Annesinin gözü önünde şehit ettiler!

Siyonist askerleri, 32 yaşındaki Filistinli Muhammed El-Salihi'yi annesinin gözü önünde katletti. Salihi, İsrail hapishanelerinde 3 yıl boyu hukuksuzca mahkum edilmişti. Salihi'nin 3 yılını çalan terör devleti, şimdi de hayatını çaldı.

Annesinin gözü önünde şehit ettiler!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 10:44
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İsrail askerlerinin Filistin'deki işgalleri ve katliamları devam ediyor. Batı Şeria'nın Nablus kentindeki El-Faria mülteci kampında yaşayan ve bir süre önce serbest kalan 32 yaşındaki Filistinli mahkum Muhammed El-Salihi, İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit ettiler.

Annesinin gözü önünde katlettiler

Filistinli kaynaklara konuşan görgü tanıkları, Salihi'nin annesinin gözü önünde vahşice vurulduğunu ifade etti.

Kampta yaşayan Filistinli aktivist Halid Mansur, İsrail askerlerinin büyük bir grupla kampa saldırı düzenlediğini ve kampta yaşayan çok sayıda Filistinliyi alıkoyduğunu aktardı. Kamptaki evlere tek tek giren İsrail güçleri, Filistinli mahkum Salihi'nin evine girdikleri sırada yoğun şekilde ateş açtıkları ve bu şekilde ağır yaralandığı belirtildi.

Filistinli Salihi'nin 3 yılını çalan İsrail, hayatını da çaldı

Muhammed Salihi, İsrail hapishanelerinde 3 yıl boyu hukuksuzca tutulan Filistinli bir mahkum. Salihi vurulduğu sırada, Filistinliler tarafından bölgedeki Türk hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsrail askerleri tarafından katledilen 32 yaşındaki Muhammed El-Salihi. Fotoğraf: El-Cezire.
 
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