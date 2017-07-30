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Annesini vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde işsiz kaldığı için bunalıma giren ve "Sokağa çık iş ara" diyen annesini silahla vuran zanlı adliyeye sevk edildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 13:02
Annesini vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, olay, Ceyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Silistre Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ömer G. uzun süredir iş bulamadığı için bunalıma girdi. Dün akşam üzeri de anne Havva G. oğluna "Evde oturacağını çık sokağa iş ara" deyince anne ve oğul arasında tartışma çıktı. Psikolojisi bozuk olan Ömer G. tabancasını çıkartıp annesini ateş etmeye başladı. Ömer G.’nin defalarca ateş açmasına rağmen annesine bir kurşun isabet etti. Annenin yüzünden giren mermi kulağından çıktı. Olayı duyan mahalle sakinleri, hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ceyhan polisi zanlıyı hemen yakaladı. Anne ise Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı, çenesinin ise kırıldığı öğrenildi. Annesini vuran zanlı ise gözaltına alındı. Zanlı, ilk ifadesinde işsizlik yüzünden bunalıma girdiğini, psikolojisinin bozulduğunu, annesinin de iş bulması için telkinde bulunması üzerine bir anlık öfke ile ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Zanlı ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 13:02
  1. Adana
  2. Ceyhan
  3. Namık Kemal
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