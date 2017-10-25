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Annesini ve kardeşini rehin aldı

Ankara'da, annesi ve kız kardeşini rehin alan kişi, polisin 2 saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 03:56
Annesini ve kardeşini rehin aldı

Edinilen bilgiye göre, Altındağ Karapürçek Mahallesi 394. Sokak'ta dört katlı apartmanın giriş katında ailesiyle yaşayan F.G, annesi Ş.G. ile kız kardeşi İ.G'yi rehin aldı.

Elindeki bıçakla tehditler savuran F.G. daha sonra evin cam ve çerçevelerini kırmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, F.G'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada F.G. evin diğer odalarının camlarını kırmaya devam etti. Polisin ikna çabaları sürerken, odadaki koltukta oturan anne Ş.G. ile kız kardeşi İ.G'nin birbirine sarılarak ağladığı görüldü.

Polislerin çabalarının ardından F.G'nin dışarı çıkmasına izin verdiği annesi Ş.G. sağlık kontrolü için ambulansa alındı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda F.G. kız kardeşi İ.G. ile evden çıkarak polise teslim oldu.

Odanın camlarını kırarken elleri kesilen F.G. ambulansa alınarak tedavi edildi.

F.G'nin babasını yaklaşık 5 ay önce kaybettiği, psikolojik tedavisinin sürdüğü ancak ilaçlarını kullanmadığı ve zaman zaman bu şekilde ailesini rehin aldığı iddia edildi.

Bu sırada çevre binalarda yaşayanlar, olayı balkonlardan izledi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 03:56
  1. aile rehin
  • Bekiroğlu Bekiroğlu 29 dk önce
    Cehepe bayram yapar gökçek gittidiye içkilerini hazırlamışlarchpyi sevindirenlerde kınaları hazırlamışlardır herhaldebi yerlerine yakarlar artık

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