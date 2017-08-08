Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Annesini bıçaklayana adli kontrol

Samsun’da annesini bıçaklayan genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08 Ağustos 2017 Salı 22:49
Annesini bıçaklayana adli kontrol

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki N.K, tartıştığı annesi D.K.’yi (36) sağ bacağından bıçakla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, N.K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan N.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:49
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Samsun
  3. İlkadım
  4. Reşadiye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıncı Üssü davasının altıncı celsesi sona erdi
    1. Akıncı Üssü davasının altıncı celsesi..
    2. Mardin'de terör saldırısı: 1 asker..
    3. İran İHA'sından ABD savaş uçağına taciz
    4. Brüksel'de bomba alarmı
    5. Kılıçdaroğlu'ndan 'Yarın seçim..
    6. İstanbul'da 4 tondan fazla uyuşturucu..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık eski..
    8. Almanya'da bir Türk'ün bulduğu bir..
    9. İsviçre'de uçak düştü! Ölenler var
    10. Üniversitelere yerleştirme sonuçları..
    11. AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Demek..
    12. Çaldıran’da sokak hayvanlarını..
    13. İmparator Gallienus’un Mektubu Side..
    14. Azeri askerleri sabotaj için sızmaya..
    15. ASEM Bilim ve Sanat Eğitimi tamamlandı
    16. Kahraman şehidin kardeşine anlamlı jest
    17. Tarihi binadan kopan parçalar..
    18. Çıktığı direkte akıma kapılan şahıs..
    19. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-365354.html
    20. Çavdarhisar’da trafik kazası: 3 yaralı
    Alkol tedavisi gören şarkıcı böyle görüntülendi!
    Alkol tedavisi gören şarkıcı böyle görüntülendi!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    AK Partili isim öldürüldü
    AK Partili isim öldürüldü
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!