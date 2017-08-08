Annesini bıçaklayana adli kontrol

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki N.K, tartıştığı annesi D.K.’yi (36) sağ bacağından bıçakla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, N.K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan N.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.