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Annesi nizamiyeden kovuldu, evladı vatan için şehid oldu

Afrin’e düzenlenen operasyonun ilk şehidi olan Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın 2008’de düzenlenen mezuniyet törenine katılmak isteyen annesinin, sırf başörtülü olduğu için nizamiyeden içeri alınmadığı ortaya çıktı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 04:20
Annesi nizamiyeden kovuldu, evladı vatan için şehid oldu

Afrin Operasyonu’nun ilk şehidi astsubay üstçavuş Musa Özalkan’ın 2008 yılındaki mezuniyet törenine katılmak isteyen annesinin tesettürlü olduğu için törene alınmadığı ortaya çıktı. Türkiye’nin sınır bölgesini PKK, PYD ve DEAŞ’tan temizlemek için başlattığı Afrin Operasyonu’nu kapsamında şehit olan ve tüm ülkemizi yasa boğan astsubay üstçavuş Musa Özalkan, eski Türkiye’nin din düşmanlarının da zulmüne maruz kalmış.

ANNESİ MEZUNİYETİNE ALINMAMIŞ

2008 yılında askeri okuldan mezun olan evlatlarını yalnız bırakmamak için törene katılmak isteyen annesi tesettürlü olduğu gerekçesiyle nizamiyeden içeri alınmamış. Şehidimiz Özalkan bu acı olayı Hakk’a irtihalinden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşmış: “Sene 2008 mezuniyet töreni var. Ailem bu mutlu günümde yanımda olmak için gelmiş. Nizamiyeden girerken, uyarılara ve ihtarlara maruz kalmış. Neden? Allah’ın emrini yerine getirdiği ve tesettürlü giyindiği için. Bu ana oğlunu asker yapmış, ölüme gideceğini biliyor. Ama mutlu. Nizamiyede birileri tarafından kalbi kırılıyor. Bunun hakkını kim ödeyecek? Sene 2017 rütbeli askerler (bayanlar) başörtüsü giyebilecek izni çıkıyor. Bak Allah (c.c)’ın işine ilahi adalet. Zalimler için yaşasın cehennem”

DEVLETİN BEKASI İÇİN ŞEHİT DÜŞTÜ

Dün devlet için tehlike oluşturduğu iddiasıyla evladının mezuniyet törenine bile alınmayan bir anne; bugün yurdu yaşatmak için şehit verdiği yavrusunun arkasından gözyaşı döktü. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin üst düzey kadroları ile yan yana durdu ve evladını cenneti alaya yolcu etti.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 04:20
  1. Musa Özalkan
  2. TSk
  3. Musa Özalkan'ın ailesi
  4. Musa Özalkan'ın annesinin nizamiyeye alınmaması
  5. Afrin Operasyonu
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