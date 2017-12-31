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8 yaşındaki kızı her şeyi itiraf etti

Eşini kaynar suyla haşladığı iddia edilen Düzgün Yıldız, kazaydı dedi. 8 yaşındaki kızı ise ^babam kaynar suyu döktü' dedi.

31 Aralık 2017 Pazar 08:56
8 yaşındaki kızı her şeyi itiraf etti

Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan Halkkent mahallesinde yaşayan Gündüz Yıldız 9 yıl önce amcasının oğlu Düzgün Ali Yıldız ile evlendirildi. Çiftin bir kız çocuğu oldu. Düzgün Yıldız 2011 yılında uyuşturucu kullanmak ve satmaktan cezaevine girdi. Son 1 yılını açık cezaevinde geçiren Düzgün Yıldız izne geldiği gece eşini kaynar suyla yaktı. “Seni Mersin’in ikinci Özgecan’ı yapacağım” diyerek tehdit eden Düzgün Yıldız, olaydan sonra cezaevine geri götürüldü.

‘YANLIŞLIKLA DÖKÜLDÜ’

Karakolda alınan ilk ifadesinde eşine şiddet uyguladığını inkar eden Düzgün Yıldız, kendisine iftira atıldığını belirterek şunları söyledi: “Ben sobanın üzerinde duran çaydanlığa bakmak için kalktım, o sırada eşimde yanımdan geçerken bana çarptı ve çaydanlık üzerine devrildi. Önemli bir şey değil diye hastaneye gitmek istemedi. Elini ayağını bağlayıp şiddet uyguladığım yalan, suçsuzum.”

Polislerin olaya şahit olan 8 yaşındaki kızları E.’nin ifadesi ise kan dondurdu: “Babam akşam geldi. İlk önce kemerle dövdü. Ben ağlayınca benimde sırtıma iki kez vurdu. Sonra ‘Arkana dön, kafanı çevirirsen seni de annen gibi yaparım’ dedi. İlk önce sobanın üzerindeki suyu döktü. Sonra mutfaktan su kaynatıp bir daha döktü.”

‘ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS’

Savcılığa dosyanın intikal etmesinin ardından Gündüz Yıldız açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderildi. Gündüz Yıldız’ın avukatı Şerife Arıcı, bunun bir şiddet davası değil, öldürmeye teşebbüs olarak görülmesi gerektiğini söylerken, 1 Ocak sonrası boşanma davası içinde dilekçe vereceklerini belirtti. Yaşadığı şiddetten sonra kızıyla birlikte, Konya’da yaşayan ablasının yanına giden genç kadın ise uzun bir tedavi süreci geçirecek.

Yanıklardan dolayı eti çekilen ve bu yüzden fizik tedavi görmesi gereken Gündüz Yıldız’ın 6 ay boyunca güneşe çıkması da yasaklandı.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 08:56
  1. Mersin
  2. eşi
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