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Annesi anlattı! Nazlıgül komutan ölüme böyle gitti

Kayseri’deki üste görevliyken intihar eden Üsteğmen Nazlıgül’ün ölüme nasıl gittiği annesinin ifadeleriyle iddianameye girdi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:09
Annesi anlattı! Nazlıgül komutan ölüme böyle gitti

Nazlıgül'ün annesi ifadesinde "FETÖ’cü hainler tuzak kurup, meslekten attı, Nazlıgül intihar etti" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ cuntasınca hazırlanan sözde "sıkıyönetim" listesinde "göreve devam" diye belirtilen Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır hakkında dava açıldı.

15 Temmuzdarbe girişiminin başarısızlığa uğramasından sonra kaçarken Dubai'de yakalanan Bakır hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı ayrıntılara yer verildi.

BİLGİSAYARINA CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR GÖNDERDİLER

Sabah'tan Yüksel Temel'in haberine göre; İddianamede, Bakır'ın Kayseri 12. Hava Ana Ulaştırma üs Komutanı olduğu dönemde intihar eden üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu olayındaki rolüne dikkat çekildi. İddianamede tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan acılı anne Nevin Tuna Daştanoğlu, "Kızıma kumpas kurdular. Bilgisayarına cinsel içerikli mesajlar gönderdiler. Meslekten ihraç ettiler. Kızımın intiharının tek sebebi Cahit Bakır ve ismini zikrettiğim komutanlarıdır" dedi. İddianamede yer verilen gizli tanık ifadesinde ise, "Eniştem Yarbay İ.C. bana Cahit Bakır'ın Gülen'i tanıdığını söyledi. Gülen'in Bakır'ı zengin bir kızla evlendirdiğini anlattı" dedi.

KARACA İLE İRTİBAT

HTS kayıtlarına göre FETÖ'cü General Bakır'ın kardeşlerinin Mustafa Bakır ve İhsan Bakır'ın FETÖ çatı davası sanıklarından firari Hidayet Karaca, İrfan Yılmaz, Selman Kuzu Tuncay Delibaşı'yla görüşmeler yaptıkları kaydedildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:09
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