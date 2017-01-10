Çalışmak için gittiği Bulgaristan'da yakalanan Pakistanlı Salman Khan'ın annesi Şedid Ali'nin Türk makamlarına yazdırdığı mektup, bir trajediyi ortaya çıkardı. Mektubunda, oğlunun Türkiye sınırında donarak öldüğünü anlatan anne, evladının cansız bedeninin kendisine ulaştırılmasını istedi. Annenin feryadı cevapsız kalmadı. Yetkililer hemen harekete geçirdi. Gencin cesedi Kırkaleri'nden İstanbul'a, burada da uçakla ülkesine gönderildi.



SINIRDA YAKALANDI



Pakistan'da yaşayan 23 yaşındaki Salman Khan'ın dramı yürekleri dağladı. Peşaver'den yola çıkan Khan, çalışmak için yasa dışı yollarla Türkiye üzerinden Bulgaristan'a geçmek isterken yakalandı. Khan'ı gözaltına alan Bulgar polisi, ayakkabıları dahil tüm eşyalarına el koydu. Khan, sorgusunun ardından Türkiye sınırına bırakıldı. Pakistanlı genç, geceyi geçirmek için sınıra yakın Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki bir barakaya sığındı.



DONARAK CAN VERDİ



Ancak Khan, tüm Avrupa ülkeleri ve Türkiye gibi Bulgaristan'ı da etkisi altına alan aşırı soğuklara dayanamadı. Salman Khan, barakada donarak can verdi. Gencin cesedini tesadüfen bulan bir köylü durumu jandarmaya bildirdi. Pakistan'dan birlikte yola çıktıklara arkadaşları da durumu ailesine bildirdi.

Anne Şedid Ali ile baba Muhammed Hüseyin, aldıkları acı haber üzerine gözyaşlarına boğuldu.









NAAŞINI KAVUŞTURUN



Okuma-yazma bilmeyen anne Şedid Ali, oğlunun naaşına kavuşmak için çareyi bir mektup yazdırmakta buldu. Anne, eşi ve çocuklarına yazdırdığı mektupta Türk yetkililere seslenerek, “Biz fakir bir aileyiz. Küçük oğlumuz Salman Khan, buradaki kötü durumlardan dolayı çalışmak için Avrupa'ya gitmek için karar almıştı. Ancak geri gönderildi. Türkiye sınırında hayatını kaybettiğini öğrendik. Hepimiz aile olarak endişeliyiz. O yüzden evladımı Pakistan'a iade etmenizi, göndermenizi rica ederiz. Size bunun için sürekli olarak duacı olacağız. Cansız bedeni de olsa kavuşturun Salmanı mı bana” ifadelerini kullandı.



SAAT SAAT RAPOR



Türk makamlarına ulaşan bu mektup üzerine yetkililer, Khan'ın cansız bedenini Pakistan'a göndermek için hemen harekete geçti. Kırklareli Valiliği ile bağlantı kurularak işlemler hızlandırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Salman Khan'ın naaşı İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla Pakistan'a gönderildi. Sefer sırasında acılı anneye saat saat rapor verildi. Naaş, saatler süren yolculuğun ardından babaocağına ulaştırıldı.



ŞEHİT ANASI AĞLAMAZ



Donarak can veren Salman Khan'ın cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları içinde karşılandı. Cenaze, havalimanından bir araca koyularak yaşadığı köye götürüldü. Ellerini açarak, evladının kendisine ulaştırılmasını sağlayan Türk yetkililere dua eden anne Şedid Ali, “O donarak şehit oldu. Şehit anası ağlamaz” dedi. Khan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.