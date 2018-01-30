Annelere doğum yardımı, dul kadınlara nakit desteği

AK Parti, bu yılın bütçesi ve sosyal güvenlik politikalarıyla ilgili rapor hazırladı. Buna göre, doğum yardımından eşini kaybeden kadınlara nakit desteğine, geliri olmayana ücretsiz sağlık hizmetinden engelli vatandaşlara evde bakıma, 65 yaş üstüne aylıktan korumaya muhtaç çocuklara sahip çıkılmasına kadar 10 başlıkta 51 milyarlık destek sağlanacak. Koruyucu ailelere 104 milyon, çocuk ve sevgi evlerine 537 milyon, ev tipi bakım merkezlerine 297 milyon TL verilecek. Hamile kadınların 1.2 milyar liralık hastane faturasını devlet karşılayacak, eşi ölen kadınlara 894 milyon TL nakdi yardım yapılacak.

YENİ AJANDA HAZIRLANDI



AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında hazırlanan raporda, hükümetin yeni döneme ilişkin sosyal güvenlik ajandası ortaya konuldu. Raporda 2018'e ilişkin hedefler sıralandı:



SAĞLIK FATURASI DEVLETTEN: Ödeme gücü olmayan 9.4 milyon vatandaşın sağlık giderlerini devlet karşılayacak. Bunun için yaklaşık 8.2 milyar lira ödeme yapılacak.



ENGELLİ BAKIMI İÇİN 6.4 MİLYAR: Yaklaşık 500 bin engelli vatandaşın evde bakımına destek amacıyla 6.4 milyar lira kaynak aktarılacak.



1.2 MİLYON KİŞİYE DESTEK: 65 yaş üstü yaşlıların, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların ve engelli vatandaşların yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 1.2 milyon vatandaş için 5.9 milyar liralık bütçe öngörülüyor.

DOĞUM YARDIMI VERİLECEK



ÇOCUKLAR AİLEDEN AYRILMAYACAK: Ekonomik yoksunluk içinde olan yaklaşık 110 bin çocuk ve gencin ailelerinin yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 934 milyon liralık destek sağlanacak.



KORUYUCU AİLELERE KORUMA: Korunmaya muhtaç çocuklarımızın korunmalarını gerektiren süre içerisinde aile ortamında yetiştirilmeleri amacıyla yürütülen koruyucu aile hizmetleri kapsamında koruyucu ailelere bu yıl 104 milyon TL'lik ödeme yapılacak.



ÇOCUK-SEVGİ EVLERİ: Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk kuruluşlarının giderleri için 536.9 milyon lira ödenek öngörüldü.



EV TİPİ BAKIM MERKEZLERİ: Ev tipi kuruluşlarda bakım hizmetinin verildiği çocuk evlerinin sayısı artırılacak. Bu evlerin giderleri için de 297.4 milyon lira aktarılacak.



AİLELERE DOĞUM YARDIMI: Bu yıl 1.2 milyon aileye 571 milyon liralık doğum yardımı yapılacak.



DUL KADINLARA NAKİT DESTEĞİ: Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi yardım programı kapsamında 894 milyon lira ödenecek.



GEBE KADINLARA DESTEK: Gebe kadınların doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri koşuluyla 1.2 milyar liralık şartlı sağlık yardımı yapılıyor.

SAĞLIĞA REKOR DESTEK

Bu yıl sağlık alanına 127 milyar liralık kaynak aktarılacak. İlaç harcamaları için 29.2 milyar lira, tedavi harcamaları için 54.2 milyar lira, aile hekimliği için 6.9 milyar lira, aşı faaliyetlerine 893 milyar aktarılacak. Bu yıl 94 hastane inşaatı tamamlanarak, tıbbi donanımları ile beraber 17 bin 500 yeni yatak hizmete alınacak, 6 adet yeni şehir hastanesi hizmete açılacak.

YARDIMLARIN BÜTÇEDEKİ PAYI ARTTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2002'de bütçenin yüzde 1.3'ünü oluşturan 1.6 milyarlık sosyal yardım harcamalarının bugün 51 milyara yaklaştığına dikkat çekti. Yılmaz, "Bütçenin yüzde 6.7'si. Amacımız vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek. Reel kesimi destek için de bu yılın bütçesinden 37 milyar lira kaynak ayrıldı.