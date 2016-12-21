Anneler bebeklerini 360 derece görecek

Uzmanlar teknolojinin bir sene içinde kullanıma hazır olabileceğini açılayarak büyük bir heyecan uyandırdı. Rio de Janeiro kentindeki kuruluşun yaptığı çalışmanın deneylerinde bu zamana kadar 25 fetüs gözlemlenmiş ve tekniğin başarısız olduğu sadece iki durum yaşanmış.

Dr. Heron Werner Jr., sanal gerçeklik kaskıyla görülemeyen iki bebeğin içinde bulunduğu amniyotik sıvı seviyesinin çok düşük olduğunu ve bu nedenle 3D modellerin oluşması için yeterli çözünürlükte imajlar elde edemediklerini belirtti.

Werner 3D görüntülemenin bebeğin sağlığında olumsuz etkiye yol açtığına dair bir bulguya rastlamadıklarını da söyledi. 3D teknoloji sayesinde sadece aileleler çocuklarını görmeyecek aynı zamanda araştırmacılar da fetüsün anatomisini daha iyi anlama fırsatına sahip olacak.