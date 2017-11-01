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Anneden şaşırtan istek: Oğlumdan şikayetçi olun

Antalya’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç, ailesini getiren taksiciye kesici alet göstererek 70 lirasını gasp eti.

01 Kasım 2017 Çarşamba 14:01
Anneden şaşırtan istek: Oğlumdan şikayetçi olun

Antalya’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç, ailesini getiren taksiciye kesici alet göstererek 70 lirasını gasp eti. Şikayetçi olmak istemeyen taksiciyi ise gencin ailesi ikna etti. Eşgali alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken gencin annesi, "Şikayet ediyoruz serbest bırakıyorlar, cezaevinde olduğu zaman daha huzurlu oluyoruz" dedi.

Olay, dün saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anne Gülşen T. ve gelini iki gündür eve gelmeyen uyuşturucu bağımlısı oğlunun Kepez ilçesindeki bir sağlık merkezine görüldüğü bilgisi üzerine bölgeye gitti. Bir sonuç alamayan aile ticari taksi ile eve döndü. Bu sırada başka bir taksi ile eve gelen 25 yaşındaki Erkan T., ailesi ile kısa süreli tartıştı. Ailesinden istediği parayı alamayan Erkan T., taksici Onur Çapraz'a kesici alet göstererek torpidodaki 70 lirayı alarak kaçtı. Olayın ardından taksici Onur Çapraz şikayetçi olmak istemedi.

Olayı duyup eve gelen baba Efkan T. ise oğlunun dışarıda başka birilerine daha zarar verebileceği ya da bir köşede hayatını kaybedebileceği korkusuyla taksiciden oğlu hakkında şikayetçi olmasını istedi. Bunun üzerine taksici şikayetçi oldu. İnceleme yapan polis fotoğrafına ulaştığı Erkan T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Baba Efkan T., uyuşturucu bağımlısı oğlunun eve gelmemesi üzerine anne ve gelininin gencin görüldüğü noktaya aramaya gittiğini söyledi.

"BAŞKASINA ZARAR VEREBİLİR"

İki günden bu yana oğullarından haber alamadıklarını kaydeden Efkan T., "Eşim ve gelinim dönüşte taksiyle eve gelmişler. Annesi taksiden indiğinde onlardan önce gelen oğlum taksicinin parasını zorla almış. Taksici şikayetçi olmayacağını söyledi ama biz olmasını istedik. Oğlumu başka birilerine zarar vermesini istemiyoruz. Oğlum bir gün Zeytinköy kenarlarında ölecek. Allah kimsenin başına vermesin ben bir babayım" dedi.

OĞLUNU ŞİKAYET ETTİ

Oğlunu şikayet etmek zorunda kaldığını ifade eden Efkan T., "Yapacak bir şeyim yok. Yoksa başka birilerine zarar verecek ya da bir yerde ölecek. Biz oğlumuz dışarıda sahip çıkamıyoruz. Eve de gelse oğlumdan şikayetçi olacağım. Huzursuz olmaya başladık. Bizim için acı bir durum. Allah kimsenin başına vermesin" diye konuştu.

Oğlunun tedavi edilmesini isteyen baba Efkan T., yetkililerden yardım beklediğini kaydetti. Erkan'ın hayırlı bir evlat olmasını isteyen Efkan T., bugün de kendisinin şikayet ettiğini kaydetti.

"Cezaevinde olması daha iyi"

Anne Şengül T., oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu dile getirerek, "Bugün de krizi tuttu eve geldi bize saldırmaya başladı. Para istedi. Biz de para yetiştiremiyoruz. Oğlumuzun tedavi olmasını istiyoruz. Çok zor bir durum. Oğlum akşam eve gelmeyince korkuyoruz, acaba birisi öldürdü mü diye. Cezaevinde yatmasını istiyoruz. Cezaevinde kalması dışarıda olmasından iyidir" dedi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 14:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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