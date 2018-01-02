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Anneden oğluna tepki: Çıkama inşallah içeriden

Adapazarı'nda, sosyal medya üzerinden cep telefonu satışı yaptığını iddia eden, ancak telefonları göndermeyen şahısa annesi tepki gösterdi.

02 Ocak 2018 Salı 19:13
Anneden oğluna tepki: Çıkama inşallah içeriden

Adapazarı'da yaşayan B.Ç., iddiaya göre, açtığı sahte isimle açtığı Facebook hesabıyla Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kayseri, İstanbul ile yakın illerden birçok kişiyi telefon satışı yaptığı iddiasıyla dolandırdı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, teknik takip sonucu şüphelinin yerini tespit etti.

B.Ç.'nin 2 dolandırıcılık suçu ve 28 bilişim dolandırıcılığı suçundan arandığı belirlendi. B.Ç. ile kendisine Facebook üzerinden gerçekleştirdiği dolandırıcılık olaylarının birinde yardım ettiği belirtilen F.G. (22), evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. 

Emniyete götürülerek, ifadesi alınan B.Ç.'nin Facebook'tan mesajlaştığı 32 kişiye başkasının adına olan IBAN numaralarını vererek, para yatırmalarını sağladığı; ancak fotoğraflarını gönderdiği cep telefonlarını yollamadığı öğrenildi. Bu yöntemle yüksek miktarlarda para elde ettiği belirtilen B.Ç. ve F.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüpheliler, emniyetten çıkarılıp adliyeye götürülürken polis merkezine kucağındaki küçük oğluyla gelen F.G.'nin annesi Filiz G., dolandırıcılık şüphelisi B.Ç.'ye tepki gösterdi. Anne Filiz G., "Allah belanı versin. Oğlumu bulaştırdın pis işlerine. Çıkama inşallah içeriden. Kimin hakkını yediyseniz Allah çıkarsın sizden" dedi. Gözyaşı döken anneyi polis ekipleri, sakinleştirerek, olay yerinden uzaklaştırdı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 19:13
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