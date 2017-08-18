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Anne tavşan yavruları için yılanı perişan ediyor! İşte o anlar...

Anne tavşanın yavrularını yılandan korumak için verdiği mücadele kameraya böyle yansıdı...

18 Ağustos 2017 Cuma 01:37
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 01:37
  1. Anne tavşan
  2. yılan
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