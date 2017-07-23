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Anne sütünün bebek için faydaları nelerdir?

Anne sütünün ileri yaşlara bir etkisi var mı?

23 Temmuz 2017 Pazar 15:09
Anne sütünün bebek için faydaları nelerdir?

Anne sütü ile beslenen çocukların ileriki yaşamlarında daha sağlıklı, hastalıklara karşı daha dirençli, hatta bazı kanserlere daha da az yakalandıkları saptanmıştır. Anne sütü ile beslenen çocuklarda, obezite, tip 1 diyabet, damar sertliği, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, bronşit, astım, alerji, psikoljik rahatsızlar daha az görübelimektedir. 


Anne sütünün bebek için faydaları nelerdir? 

* Sterildir, yani mikrop içermez, kirlenme ihtimali olmadan bebeğe ulaşır. 
* Pratiktir, hazırlama, koruma, taşıma meselesi yoktur, biberon vb. araçlar gerekli değildir. 
* Her zaman uygun sıcaklık olan beden ısısındadır. 
* Daima taze ve içilmeye hazır haldedir. 
* Bedel karşılığı temin edilmez, bedavadır. 
* Bebek için ideal birleşime sahiptir, bebeğin tüm ihtiyaçlarına göre ayarlanmıştır. 
* Bebeklerin doyumuna göre ayarlanmıştır. 
* Enzimleri sindirimi kolaylaştırır, karın ağrısı, gaz sancısı ve kabızlık az sıklıkta görülür. 
* Emzirmek, ağız, çene kasları, dişleri güçlendirir. 
* Bazı görme kusurlarına (gece körlüğü) karşı korur, çünkü bebeğin ilk 24 ayda en önemli vitamin A kaynağıdır. 
* Anne sütü bebek için doğal bir ağrı kesici (endorfinler) ve sakinleştiricidir. 
* ‘Ani bebek ölüm sendromu’ daha az görülür. 
* Anne sütü emen bebeklerin beyin gelişimi daha sağlıklı ve zeki oldukları bilimsel olarak ispatlanmıştır (yüksek lesitin, taurin oranı). 
* Sinir sistemi hücreleri, beyin hücrelerinin, gözde görmeyi sağlayan retina tabakası hücrelerinin gelişimi için Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerinden zengindir. 
* Anne memesini emmek bebeğe anneye temas etmeyi sağlayarak bebeğe güvenlik verir, psikolojik yönden sağlıklı yetişir ve ruhsal sağlığı için şarttır. 
* Anne sütü bağışıklık ile ilgili maddeler içerir ve bebeğin bağışıklık sisteminin geliştirir. 
* Anne sütü aşıların etkenliğini artırır, aşılardan sonra bağışıklık cevabı anne sütü emen çocuklarda daha güçlüdür. 
* Pişik ve benzeri birçok cilt sorunları az görülür. * Birçok enfeksiyon riskini azaltır: Kulak (orta kulak iltihabı), solunum sistemi, (bronşit), grip, idrar yolu, mide, bağırsak (ishal, parasitler), menenjit. 


Anne için de faydası var mı? 


* Emzirmekle salınan hormonlar doğum sonrası kanamalarının büyük ölçüde azalmasını ve durmasını sağlar. 
* Uterusun (rahim) hızla toparlanmasını ve küçülmesini sağlar. 
* Emzirme endometrium kanseri riskini azaltır. 
* Meme dokusunda oluşan hastalıkları önler ve göğüs kanseri riskini azaltır. 
* Yumurtalık kanseri riskini azaltır. 
* Kemik yoğunluğunu artırır ve böylece kemik erimesi (osteoporoz) şansını azaltır. 
* Anemi (kansızlık) daha az görülmektedir. 
* Emzirmek annenin ruhsal gelişimi ve sağlığı için de son derece yararlıdır. 
* Annenin duygusal açıdan tatminini sağlar. 
* Prolaktin, anneye sevgi, şefkat, fedakarlık, bebeğini arama ve özleme olarak isimlendirdiğimiz ‘ANNELİK DUYGULARI’ kazandırır. 
* Bebeğin emmesiyle salgılanan hormonlar annenin daha kısa sürede dinlenme ve daha huzurlu olmasını sağlar. * Annelerin doğum öncesi formuna dengeli ve sağlıklı dönmesine yardımcı olur.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 15:09
  1. anne
  2. bebek
  3. emzirme
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