Anne sütünün bebek için faydaları nelerdir?
Anne sütünün ileri yaşlara bir etkisi var mı?23 Temmuz 2017 Pazar 15:09
Anne sütü ile beslenen çocukların ileriki yaşamlarında daha sağlıklı, hastalıklara karşı daha dirençli, hatta bazı kanserlere daha da az yakalandıkları saptanmıştır. Anne sütü ile beslenen çocuklarda, obezite, tip 1 diyabet, damar sertliği, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, bronşit, astım, alerji, psikoljik rahatsızlar daha az görübelimektedir.
Anne sütünün bebek için faydaları nelerdir?
* Sterildir, yani mikrop içermez, kirlenme ihtimali olmadan bebeğe ulaşır.
* Pratiktir, hazırlama, koruma, taşıma meselesi yoktur, biberon vb. araçlar gerekli değildir.
* Her zaman uygun sıcaklık olan beden ısısındadır.
* Daima taze ve içilmeye hazır haldedir.
* Bedel karşılığı temin edilmez, bedavadır.
* Bebek için ideal birleşime sahiptir, bebeğin tüm ihtiyaçlarına göre ayarlanmıştır.
* Bebeklerin doyumuna göre ayarlanmıştır.
* Enzimleri sindirimi kolaylaştırır, karın ağrısı, gaz sancısı ve kabızlık az sıklıkta görülür.
* Emzirmek, ağız, çene kasları, dişleri güçlendirir.
* Bazı görme kusurlarına (gece körlüğü) karşı korur, çünkü bebeğin ilk 24 ayda en önemli vitamin A kaynağıdır.
* Anne sütü bebek için doğal bir ağrı kesici (endorfinler) ve sakinleştiricidir.
* ‘Ani bebek ölüm sendromu’ daha az görülür.
* Anne sütü emen bebeklerin beyin gelişimi daha sağlıklı ve zeki oldukları bilimsel olarak ispatlanmıştır (yüksek lesitin, taurin oranı).
* Sinir sistemi hücreleri, beyin hücrelerinin, gözde görmeyi sağlayan retina tabakası hücrelerinin gelişimi için Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerinden zengindir.
* Anne memesini emmek bebeğe anneye temas etmeyi sağlayarak bebeğe güvenlik verir, psikolojik yönden sağlıklı yetişir ve ruhsal sağlığı için şarttır.
* Anne sütü bağışıklık ile ilgili maddeler içerir ve bebeğin bağışıklık sisteminin geliştirir.
* Anne sütü aşıların etkenliğini artırır, aşılardan sonra bağışıklık cevabı anne sütü emen çocuklarda daha güçlüdür.
* Pişik ve benzeri birçok cilt sorunları az görülür. * Birçok enfeksiyon riskini azaltır: Kulak (orta kulak iltihabı), solunum sistemi, (bronşit), grip, idrar yolu, mide, bağırsak (ishal, parasitler), menenjit.
Anne için de faydası var mı?
* Emzirmekle salınan hormonlar doğum sonrası kanamalarının büyük ölçüde azalmasını ve durmasını sağlar.
* Uterusun (rahim) hızla toparlanmasını ve küçülmesini sağlar.
* Emzirme endometrium kanseri riskini azaltır.
* Meme dokusunda oluşan hastalıkları önler ve göğüs kanseri riskini azaltır.
* Yumurtalık kanseri riskini azaltır.
* Kemik yoğunluğunu artırır ve böylece kemik erimesi (osteoporoz) şansını azaltır.
* Anemi (kansızlık) daha az görülmektedir.
* Emzirmek annenin ruhsal gelişimi ve sağlığı için de son derece yararlıdır.
* Annenin duygusal açıdan tatminini sağlar.
* Prolaktin, anneye sevgi, şefkat, fedakarlık, bebeğini arama ve özleme olarak isimlendirdiğimiz ‘ANNELİK DUYGULARI’ kazandırır.
* Bebeğin emmesiyle salgılanan hormonlar annenin daha kısa sürede dinlenme ve daha huzurlu olmasını sağlar. * Annelerin doğum öncesi formuna dengeli ve sağlıklı dönmesine yardımcı olur.