Anne sütü ile beslenen çocukların ileriki yaşamlarında daha sağlıklı, hastalıklara karşı daha dirençli, hatta bazı kanserlere daha da az yakalandıkları saptanmıştır. Anne sütü ile beslenen çocuklarda, obezite, tip 1 diyabet, damar sertliği, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, bronşit, astım, alerji, psikoljik rahatsızlar daha az görübelimektedir.





Anne sütünün bebek için faydaları nelerdir?



* Sterildir, yani mikrop içermez, kirlenme ihtimali olmadan bebeğe ulaşır.

* Pratiktir, hazırlama, koruma, taşıma meselesi yoktur, biberon vb. araçlar gerekli değildir.

* Her zaman uygun sıcaklık olan beden ısısındadır.

* Daima taze ve içilmeye hazır haldedir.

* Bedel karşılığı temin edilmez, bedavadır.

* Bebek için ideal birleşime sahiptir, bebeğin tüm ihtiyaçlarına göre ayarlanmıştır.

* Bebeklerin doyumuna göre ayarlanmıştır.

* Enzimleri sindirimi kolaylaştırır, karın ağrısı, gaz sancısı ve kabızlık az sıklıkta görülür.

* Emzirmek, ağız, çene kasları, dişleri güçlendirir.

* Bazı görme kusurlarına (gece körlüğü) karşı korur, çünkü bebeğin ilk 24 ayda en önemli vitamin A kaynağıdır.

* Anne sütü bebek için doğal bir ağrı kesici (endorfinler) ve sakinleştiricidir.

* ‘Ani bebek ölüm sendromu’ daha az görülür.

* Anne sütü emen bebeklerin beyin gelişimi daha sağlıklı ve zeki oldukları bilimsel olarak ispatlanmıştır (yüksek lesitin, taurin oranı).

* Sinir sistemi hücreleri, beyin hücrelerinin, gözde görmeyi sağlayan retina tabakası hücrelerinin gelişimi için Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerinden zengindir.

* Anne memesini emmek bebeğe anneye temas etmeyi sağlayarak bebeğe güvenlik verir, psikolojik yönden sağlıklı yetişir ve ruhsal sağlığı için şarttır.

* Anne sütü bağışıklık ile ilgili maddeler içerir ve bebeğin bağışıklık sisteminin geliştirir.

* Anne sütü aşıların etkenliğini artırır, aşılardan sonra bağışıklık cevabı anne sütü emen çocuklarda daha güçlüdür.

* Pişik ve benzeri birçok cilt sorunları az görülür. * Birçok enfeksiyon riskini azaltır: Kulak (orta kulak iltihabı), solunum sistemi, (bronşit), grip, idrar yolu, mide, bağırsak (ishal, parasitler), menenjit.





Anne için de faydası var mı?





* Emzirmekle salınan hormonlar doğum sonrası kanamalarının büyük ölçüde azalmasını ve durmasını sağlar.

* Uterusun (rahim) hızla toparlanmasını ve küçülmesini sağlar.

* Emzirme endometrium kanseri riskini azaltır.

* Meme dokusunda oluşan hastalıkları önler ve göğüs kanseri riskini azaltır.

* Yumurtalık kanseri riskini azaltır.

* Kemik yoğunluğunu artırır ve böylece kemik erimesi (osteoporoz) şansını azaltır.

* Anemi (kansızlık) daha az görülmektedir.

* Emzirmek annenin ruhsal gelişimi ve sağlığı için de son derece yararlıdır.

* Annenin duygusal açıdan tatminini sağlar.

* Prolaktin, anneye sevgi, şefkat, fedakarlık, bebeğini arama ve özleme olarak isimlendirdiğimiz ‘ANNELİK DUYGULARI’ kazandırır.

* Bebeğin emmesiyle salgılanan hormonlar annenin daha kısa sürede dinlenme ve daha huzurlu olmasını sağlar. * Annelerin doğum öncesi formuna dengeli ve sağlıklı dönmesine yardımcı olur.

