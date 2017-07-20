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Anne sütü almayan bebeklere dikkat

Anne sütünün bebekleri ishale yol açabilecek enfeksiyonlara karşı koruduğunun altını çizen Dr. Fatih İbrahim Arabacı, anne sütü almayan bebeklerde ishale çabuk yakalanma ve daha fazla ölüm görüldüğünü belirterek, anne sütü almayan bebeklerin ishale yakalanması durumunda yapılabilecekleri anlattı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:43
Anne sütü almayan bebeklere dikkat

Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Fatih İbrahim Arabacı, anne sütünün içinde bulunan maddelerin anne sütü alan çocukları ishale yol açabilecek enfeksiyonlardan koruduğunu, anne sütü almayan bebeklerde ise ishale çabuk yakalanma ve daha fazla ölüm görüldüğünü söyledi.
Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Fatih İbrahim Arabacı, anne sütü ile beslenen bebeklerde ishal durumu oluşursa, anne sütüne mutlaka devam edilmesi gerektiğini ve bebeklerin daha sık emzirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Anne sütü almayan bebeklerde ise normalde aldıkları süt ya da mamalara devam edilmelidir. Kusma ve ishalle kaybedilen sıvı ve mineraller, oral replasman sıvıları, bağırsak florasını düzenleyen probiotik içeren tozlar kullanılarak giderilebilir" dedi.

İshal kesici ilaçlar kullanmayın

Arabacı, "İshal kesici ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Bebek mamayla besleniyorsa mama suyu mutlaka kaynatılmalı, biberon ve emzikler sterilize edilmelidir. Yiyecekler buzdolabında saklanmalıdır. Musluk suları ve kaynağı bilinmeyen sular tüketilmemeli, çiğ sebzelerle hazırlanmış salata ve meyvelerin tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Kabuğu soyulabilen gıdalar soyularak, soyulamayanlar ise iyice yıkanarak yenmelidir. Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri tüketilmemelidir. Gıdaların uygun koşullarda saklandığından emin olunmalı, eller sık sık yıkanmalı, ishalli bireylerle temastan ve aynı eşyaların kullanımından kaçınılmalıdır" şeklinde konuştu.

"Yaz aylarında çocuklarda ishale dikkat edilmeli"

Arabacı, yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla birlikte besinlerin saklanma koşullarına bağlı olarak mikropların ve ürettikleri toksinlerin miktarında artış olabileceğini belirterek, "Tatildeyken, çocukların havuz ve deniz suyundan mikroplu su yutma riski artabileceğini, yaz döneminde çocukların beslenme alışkanlıklarında oluşan değişikliklerle birlikte su tüketiminin de artması, mikroplu su içme tehlikesini de çoğaltır. Sağlıklı beslenme hijyenine uymayan katı ve sıvı gıdalardan alınan virüs, bakteri, parazit veya toksinlerin kusma ve ishale yol açabildiği unutulmamalıdır" diye konuştu.
Tüm dünyada yaygın olarak görülen enfeksiyon hastalıklarının başında akut ishal geldiğini ifade eden Arabacı, "Akut ishal çoğunlukla 0-5 yaş grubundaki çocuklarda rastlanan ve en sık ilk 2 yaş içerisinde çocuk ölümlerine sebep olabilen bir hastalıktır. İshal, özellikle virüs kaynaklı ise çoğu zaman kendi kendine düzelir. Bu durumda ateş görülüyorsa, ateş düşürücü ilaçlar kullanılabildiği gibi, gerektiğinde antibiyotik ve anti-paraziter ilaçlar da alınabilir. Tedavinin temel prensibi sıvı ve mineral kaybının yerine konmasıdır" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:43
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