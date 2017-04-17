% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Anne-kız saunada korkunç bir şekilde can verdi!

Çek Cumhuriyeti'nde 65 yaşındaki anne ile 45 yaşındaki kızı girdikleri saunanın kapı kolu kırılınca içeride kalarak hayatını kaybetti.

Anne-kız saunada korkunç bir şekilde can verdi!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 17:28

Pazar günü yaşandığı belirtilen olayla ilgili olarak bir açıklama yapan polis sözcüsü, "Anne ve kızı, arkadaşlarının evinde saunaya girmişler. Arkadaşları içeride çok fazla kaldıklarını düşünüp kontrol etmeye geldiği zaman ikisini de yerde yatarken bulmuş." ifadelerini kullandı.

İki kadının 90 dakika boyunca saunada kapalı kaldıklarını belirten polis sözcüsü, "Saunanın kapısının kolu kırılmış ve kadınlar içeride kapalı kalmış. Kapıda bulunan camı kırmayı denemişler ama başaramamışlar." şeklinde konuştu.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı araştırmasının sürdüğü belirtilirken, sağlık ekipleri kadınların olay yerinde hayatını kaybettiklerini ifade etti.

 
EtiketlerpolissaunaçekyaDÜNYA Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?