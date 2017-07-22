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Anne kedi, yavrusu kurtarılırken başından ayrılmadı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan yavru kedi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı. Anne kedi, yavrusu kurtarılırken başından ayrılmadı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:35
Anne kedi, yavrusu kurtarılırken başından ayrılmadı

Menteşe Karamehmet Mahallesinde Alim Işık isimli vatandaş sabah işe gitmek için aracına bindiği esnada aracın motor bölümünden kedi miyavlaması duydu. Aracın çevresine baktığında hala sesin gelmesi üzerine aracın kaportasını açtığında motor bölümünde yavru bir kedinin sıkıştığını fark etti. Araç sahibi Alim Işık Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bilgi verdikten sonra olay yerine gelen ekipler yavru kedinin yanı sıra annesinin de araç etrafından sürekli dolandığını fark etti.

Ekiplerin uzun süren ve titiz bir çalışması sonrası yavru kedi sıkıştığı motor bölümünden kurtarıldı. Yavru kedi tedavi için annesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım barınağına teslim edildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:35
  1. Muğla
  2. Menteş
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