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Anne karnında bebeğin kalbi neden durur?

Birçok sebeple anne rahminde bebeğin kalbi durabilir..

12 Şubat 2018 Pazartesi 10:23
Anne karnında bebeğin kalbi neden durur?

Göbek kordonunun boynuna ya da kan dolaşımını durduracak başka bir organına dolanması ilk sebep. Bu olay, hamileliğin ilk bölümünde ortaya çıkarsa, annenin karnında bulunan bebeğin kalp atışları durur. Anne karnındaki bebeğin kalbinin durmasının bir başka sebebi de kordon da görülen iltihaplanmalardır.

Ayrıca gebeliğin ilk dönemlerinde progesteron hormonu yeteri seviyede olmazsa, anne karnındaki bebeğin yeteri kadar gelişememesine neden olarak bebeğin kalbinin durmasına sebebiyet verebilir.

Anne adayındaki kan pıhtılaşması hastalığı varsa bebeğe bağlı kordondaki kan akışının yavaşlamasına ve pıhtılaşarak bebeğin kalbinin durmasına sebep olmaktadır.

Enfeksiyon hastalıkları

Hamilelik dönemi boyunca anne sağlığının iyi durumda olması gerekmektedir. Annenin kapmış olduğu virüsler sonucu enfeksiyonların görülmesi fetüs olan bebeğin kalbinin durmasına neden olmaktadır.
Anne adayının bağımlılık yapan ve vücuda zararları bulunan maddeleri kullanması, dengesiz beslenmesi gibi durumlar sonucu bebeğin kalbi durabilir.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 10:23
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