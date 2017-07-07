Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Anne 'bebeğim nerede?' deyince...

Erzurum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 9’u ağır toplam 11 kişinin yaralandığı trafik kazasında, ekipler bir kadının "kızım, bebek nerede?" demesi üzerine etrafı didik didik aradı.

07 Temmuz 2017 Cuma 18:59
Anne 'bebeğim nerede?' deyince...

Kaza bugün saat 14.30 sıralarında Erzurum-Ağrı Karayolu Köprüköy ilçe çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 55 PG 995 plakalı minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran 38 YP 328 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araç şarampolden aşağıya yuvarlandı. İlk belirlemelere minibüste bulunan 1 kadın hayatını kaybetti, minibüs şoförü ile birlikte 9’u ağır toplam 11 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, Erzurum’dan sevk edilen hava ambulansı ve diğer ambulanslarla alınarak Pasinler, Köprüköy ve Erzurum’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan 9’unun hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

 

Kaza mahalinde bebek aradılar

Samsun’dan Kars’a düğüne gittikleri öğrenilen minibüsteki yaralı bir annenin kurtarılıp hastaneye kaldırılırken "kızım, bebek nerede?" demesi üzerine kaza mahallinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri uzun süre bebeği aradı.
Bebeğin araçtan fırlayıp uzağa savrulması ihtimaline karşı kaza mahalli didik didik arandı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobil de vatandaşlar tarafından ters çevrilerek etrafına detaylıca bakıldı. Olay yerinde bebek bulunamazken daha sonra gelen bilgide annenin yaşadığı şok nedeniyle o sözleri söylediği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 18:59
  1. Erzurum
  2. trafik kazası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Moldovalı gelin tavuk çiftliği sahibi oldu
    1. Moldovalı gelin tavuk çiftliği sahibi..
    2. Anne 'bebeğim nerede?' deyince...
    3. Bu suda 5 dakika durabilene ödül var
    4. Oyuna gelmeyelim... Suriyeli..
    5. Hrant Dink davasında yeni gelişme...
    6. Almanya'da Erdoğan'a sevgi seli
    7. Clichy resmen Başakşehir'de!
    8. Suriyeli anne ve bebeğini öldüren 2..
    9. Hamburg cayır cayır!
    10. Çaykur Rizespor'dan şike için suç..
    11. Somali'deki Türk üssüne ilk birlikler..
    12. ABD'den İsrail'e şaşırtan uyarı:..
    13. Gülen'in Azerbaycanlı kuklaları!..
    14. Türk aile, Hamburg'ta çıkan olayları..
    15. Atıkları biriktirip öyle bir şey yaptı..
    16. İranlılar ve Ermeniler buraya akın..
    17. DHKP-C'nin suikast timine operasyon..
    18. 15 Temmuz Darbe Girişimi davalarında..
    19. CHP'nin yürüyüşünde Türk bayrağına..
    20. Mahzun Ayasofya... Ne zaman ve niçin..
    Almanya'da Erdoğan’ın konvoyu durduruldu!
    Almanya'da Erdoğan’ın konvoyu durduruldu!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'