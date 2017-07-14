Anne aslan yavru leoparı emziriyor

Fotoğraflar, Afrika'nın uçsuz bucaksız düzlüklerine ev sahipliği yapan Serengeti'de çekildi.

Joop Van Der Linde'nin kadrajına giren karelerde, ilk kez bir aslan minik leopar yavrusuna annelik yaparken görülüyor.

Tanzanya sınırları içindeki bölgede söz konusu kareleri çeken Linde'nin fotoğrafları, dünya çapında ses getirdi.

BBC, anne aslanın kendisine ait üç yavrusu bulunduğunu ve Haziran ayı sonunda dünyaya geldiklerini bildiriyor.

Büyük kediler konusunda uzman olan Dr. Luke Hunter, olayı tamamen benzersiz kelimeleriyle tanımladı: "Biz aslanların diğer aslanların yavrularına baktığını biliyoruz. Ancak bu emsalsiz. Böyle başka bir olay bilmiyorum."

Serengeti'de leoparlar aslanların en büyük rakipleri arasında. Aslanlar yakaladıkları leopar yavrularını öldürmeleriyle biliniyor.