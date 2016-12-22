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Anne adaylarına kış uyarısı!

Türk Ebeler Derneği Genel Başkanı Karahan, "Gebeler, kapalı alanlarda gribal enfeksiyonu olan kişiler ile bir süre kaldığında bu enfeksiyonu kapar." dedi.

Anne adaylarına kış uyarısı!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 16:02
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Türk Ebeler Derneği Genel Başkanı Nazan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminde soğuğun vücut direncini düşürmesi nedeniyle anne adaylarının giyinme, temizlik, bulunduğu alan ve beslenme gibi konulara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Hamilelerin kış aylarında giydiği kıyafetlerin önemli olduğunu belirten Karahan, giyilen sıkı, naylon ve sentetik giysilerin zararlı olduğunu, bu tür kıyafetlerin terleme ve mantar enfeksiyonlarına yol açabileceğini, hava alan, yünlü, pamuklu, yumuşak giysiler ile rahat ve kaymayan ayakkabı, pamuklu veya yünlü çorabın tercih edilmesi, karın bölgesinin sıcak tutulması gerektiğini anlattı.

'Açık ve güneşli havada yürümesi yararlıdır'

Kış aylarında en büyük sorunun gribal enfeksiyonlar olduğunun altını çizen Karahan, şu değerlendirmede bulundu:

"Kış aylarında soğuktan korunmak için uzun süre kapalı alanda kalan gebeleri birçok risk bekliyor. Gebelerin uzun süre ev ve iş yeri gibi kapalı ortamlarda bulunmaması gerekir. Her gün yaklaşık 1,5 saat açık ve güneşli havada yürümesi yararlıdır. Bulundukları ortamda soba ve kalorifer gibi ısı kaynaklarının kuruttuğu havayı nemlendirmelidirler. Ortamın yeteri kadar sıcak olmasına ve iyi havalandırılmasına dikkat edilmelidir. Ortam oksijeninin olabildiğince temiz olması önemli. Anne adayının bulunduğu ortamda kesinlikle sigara içilmemelidir. Hamilelikte kışın grip ve üst solunum yolu hastalıkları sıklığı artar. Gebeler, kapalı alanlarda gribal enfeksiyonu olan kişiler ile bir süre kaldığında kendisi de bu enfeksiyonu alır. Bu durum hem kendisi hemde bebeği için sakıncalıdır."

Nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi virüs enfeksiyon kapıldığında istirahat, bol sıvı alma, vitamin takviyesi alınmasını öneren Karahan, gebelerin alışveriş merkezleri gibi çok yoğunluğun yaşandığı alanlara gitmesi gerektiğinde sabah saatleri gibi sakin zamanları tercih etmelerini önerdi. 

 
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