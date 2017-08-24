Anlık istihbarat geldi… Jetler anında havalandı! TSK’dan sınır ötesi harekat
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.24 Ağustos 2017 Perşembe 00:20
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK mensubu gruba yönelik hava harekatı düzenledi.
Harekatta, 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiği, keşif ve gözetleme araçları ile tespit edilen bir doçka uçaksavar silah mevzisinin ve bir mühimmat deposunun da imha edildiği bildirildi.