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Anlık istihbarat geldi… Jetler anında havalandı! TSK’dan sınır ötesi harekat

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 00:20
Anlık istihbarat geldi… Jetler anında havalandı! TSK’dan sınır ötesi harekat

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK mensubu gruba yönelik hava harekatı düzenledi.

Harekatta, 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiği, keşif ve gözetleme araçları ile tespit edilen bir doçka uçaksavar silah mevzisinin ve bir mühimmat deposunun da imha edildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 00:20
  1. tsk
  2. hakurk
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