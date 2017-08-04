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Anlaştılar! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Milli futbolcu Emre Mor, Serie A ekiplerinden Inter ile anlaştı

04 Ağustos 2017 Cuma 20:38
Anlaştılar! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Norveç'te gösterdiği performanstan sonra A Milli Takım'a yükselen ve Alman takımı Borussia Dortmund'a giden Emre'nin yeni adresi belli oldu.

KİRALIK GİTTİ

B.Dortmund, genç futbolcuyu 2 milyon Euro'ya Inter'e kiraladı. Emre Mor'un satın alma opsiyonu ise 10 milyon Euro.

 

İTALYA'DAKİ 3 TÜRK

Öte yandan Mor, Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'den sonra İtalya'ya transfer olan 3 milli futbolcu oldu.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 20:38
  1. Emre Mor
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