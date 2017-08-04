Anlaştılar! İşte Emre Mor'un yeni takımı

Norveç'te gösterdiği performanstan sonra A Milli Takım'a yükselen ve Alman takımı Borussia Dortmund'a giden Emre'nin yeni adresi belli oldu.

KİRALIK GİTTİ



B.Dortmund, genç futbolcuyu 2 milyon Euro'ya Inter'e kiraladı. Emre Mor'un satın alma opsiyonu ise 10 milyon Euro.

İTALYA'DAKİ 3 TÜRK



Öte yandan Mor, Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'den sonra İtalya'ya transfer olan 3 milli futbolcu oldu.