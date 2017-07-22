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Anlaştıkları oyuncunun kalbinde yetersizlik çıktı

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, Samsun'a getirdikleri Portekizli oyuncu Abel İssa Camara’nın kalbinde yetersizlik çıktığı ve futbol oynamasında risk olduğu için transferden vazgeçip başka yabancılara yöneldiklerini söyledi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:39
Anlaştıkları oyuncunun kalbinde yetersizlik çıktı

Transfer çalışmalarına devam eden TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Abel İssa Camara’da mutlu sonra ulaşamadı.

İki hastaneden sağlıklı raporu alamadı

Samsun'a getirilen oyuncu 2 hastaneden de sağlıklı raporu alamadı. Kalbinde problem çeken oyuncu, sahada bayılması ve kalp krizi geçirmesi riski göz önüne alınarak sözleşme imzalanmayarak ülkesi Portekiz’e geri gönderildi.

"Futbol oynamasında bile risk var"

Yaşanan son durumlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Coşkun Zeren, "Camara transferi iptal oldu. Oyuncu ülkesi Portekiz’e geri döndü. Oyuncu 2 hastanede sağlık kontrolünden geçti. Bazı futbolcularda da görülen sahada bayılma ve düşme gibi hastalığı olduğu ortaya çıktı. Kalbindeki kaslarda bir yetersizlik varmış. Kendisine de bu durumu ilettik. Futbol oynamasında bile risk vardı. Kendisine bütün sağlık raporlarını verdik. Sporcu sağlığı ve yaşamı açısından böyle bir risk alamazdık. O yüzden transferi iptal ettik. Boubacar Dialiba ise kendi kulübüyle sorunlarını çözemedi. O duruma bakıyoruz. Başka yabancılarla görüşmeye devam ediyoruz. 4 koldan transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Yerli transferi konusunda da doğru noktalar için çalışmalar sürdürüyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:39
  1. Samsunspor
  2. Samsun
  3. Portekiz
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