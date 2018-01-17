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Anlaşmayı resmen açıkladılar!Galatasaray KAP'a bildirdi...

Galatasaray yardımcı antrenörlerini resmen açıkladı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 01:43
Anlaşmayı resmen açıkladılar!Galatasaray KAP'a bildirdi...

Galatasaray Kulübü, yardımcı antrenörlük için Ümit Davala, Levent Şahin ve Hasan Gökhan Şaş ile anlaşmaya vardıklarını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz profesyonel futbol takımı yardımcı antrenörlük görevi için Ümit Davala, Levent Şahin ve Hasan Gökhan Şaş ile anlaşmaya varmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 01:43
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  3. ümit davala
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