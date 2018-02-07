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Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor

Rusya ile Türkiye, Ka-32 helikopterlerinin önümüzdeki bahar aylarında Türkiye’ye sevkiyatını öngören anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 21:33
Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor

Rosaviatsiya'dan yapılan açıklamada, "Rosaviatsiya Başkanı Aleksandr Neradko ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel, Nais-2018 sivil havacılık altyapısı fuarı sırasında, uçuşa elverişlilik alanındaki işbirliğiyle ilgili uygulama anlaşmasını imzaladı. Uygulama anlaşmasının imzalanması, Rus Ka-32 helikopterlerini Türk alıcılarına önümüzdeki baharda sağlama imkanını açıyor" dendi.

Anlaşma, Rosaviatsiya ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği uçuşa elverişlilik belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasını amaçlıyor ve böylelikle Rus hava araçlarının Türkiye'ye ithalatı için elverişli rejim oluşturuyor.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 21:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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