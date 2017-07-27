Anlaşma tamam! S-400'ler o bölgelere yerleştirilecek...

Türkiye’ye ilk etapta Rusya’dan 2 adet S-400 gelecek. Bunlar Suriye ve İran’dan gelecek tehditlere karşı olarak doğuya bölgesine diğeri ise Yunan tehdidine karşı batıya yerleştirilecek. Yeni S-400’ler ise Türkiye’de üretilecek.

İLK SEVKİYAT 2018’DE

Türkiye, uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyacında denge politikaları gereği çift yönlü bir model ortaya koydu. Milyar dolarlık ihtiyacın yurt içindeki üretimle karşılanmasına yönelik NATO üyesi Fransız ve İtalyanlarla ortaklık anlaşması yapıldı. Bir yandan da acil ihtiyaç kapsamında hazır alım için Rusya ile anlaşıldı. Rusya ile anlaşmada da teknoloji transferi göz ardı edilmedi. Rusya ile iki aşamalı anlaşma uyarınca Türkiye 2 adet S-400 füzesini hazır alım yoluyla, kalan 2 adet füze rampasını da teknoloji transferi ile Türkiye’de üretim yoluyla alacak. Rusya’dan ilk S-400 sevkiyatı için 2018 yılına işaret ediliyor.