Çağlar Söyüncü Premier Lig yolunda

Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Çağlar Söyüncü'nün devre arasında Premier Lig'e transfer olacağı iddia edildi.

Ajansspor'un haberine göre göre genç stoper için Freiburg, bir Premier Lig kulübüyle anlaşmaya vardı ve taraflar arasında ön sözleşme imzalandı. Haberde söz konusu Premier Lig kulübü hakkındaysa bilgi verilmedi.

Çağlar'ın, 15 - 20 milyon euro arası bir bedelle transfer olacağı belirtildi.